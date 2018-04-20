ОБСЕ: Боевики вернули Нидерландам останки тел погибших в катастрофе МН17

"Сегодня, 20 апреля 2018 года, СММ ОБСЕ способствовала возвращению, как сообщалось, человеческих останков, которые якобы были обнаружены на месте падения авиалайнера рейса MH17 в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, останки находились у вооруженных формирований. Их передали представителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы.

"СММ ОБСЕ и первый заместитель главы Миссии Александр Хуг способствовали этому процессу", - отметили в СММ ОБСЕ.

Напомним, на 20 апреля было запланировано возвращение останков тел погибших в авиакатастрофе рейса МН17 при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.