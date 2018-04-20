ОБСЄ: Бойовики повернули Нідерландам останки тіл загиблих у катастрофі МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Незаконні збройні формування передали представникам Нідерландів за сприяння Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ останки тіл загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17. Про це УНН у відповідь на запит повідомила прес-служба СММ ОБСЄ.
"Сьогодні, 20 квітня 2018 року, СММ ОБСЄ сприяла поверненню, як повідомлялося, людських останків, які нібито було виявлено на місці падіння авіалайнера рейсу MH17 у Донецькій області", – йдеться у повідомленні.
Так, останки перебували у збройних формувань. Їх передали представникам повноважних органів Нідерландів для подальшої експертизи.
"СММ ОБСЄ та перший заступник голови Місії Александр Хуг сприяли цьому процесу", – зазначили у СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, на 20 квітня було заплановане повернення останків тіл загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17 за сприяння Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.