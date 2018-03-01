ОБСЕ: 52 единицы тяжелого вооружения размещены в Донбассе с нарушением линии отвода
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 52 единицы тяжелого вооружения, размещенные с нарушением линии отвода. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"СММ ОБСЕ зафиксировала 52 единицы тяжелого вооружения, размещенные с нарушением линии отвода, 46 из которых - в районах, которые не контролируются правительством", - отметил А.Хуг.
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Как сообщал УНН, на прошлой неделе на Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала 8 тысяч случаев нарушения режима тишины.