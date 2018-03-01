ОБСЄ: 52 одиниці важкого озброєння розміщені на Донбасі з порушенням лінії відведення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 52 одиниці важкого озброєння, розміщені з порушенням лінії відведення. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“СММ ОБСЄ зафіксувала 52 одиниці важкого озброєння, розміщені з порушенням лінії відведення, 46 із яких — у районах, що не контролюються урядом”, — зазначив А.Хуг.
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Як повідомляв УНН, протягом минулого тижня на Донбасі СММ ОБСЄ зафіксувала 8 тисяч випадків порушення режиму тиші.