Катастрофа рейса МН17: сегодня боевики передадут Нидерландам останки тел погибших

"Сегодня, 20 апреля 2018 года, СММ ОБСЕ способствует возвращению, как сообщалось, человеческих останков, которые якобы были обнаружены на месте падения авиалайнера рейса MH17 в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время останки находятся у представителей незаконный вооруженных формирований. Ожидается, что их передадут представителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы.

"СММ ОБСЕ и Первый заместитель Главы Миссии Александр Хуг будет способствовать этому процессу", - говорится в сообщении.

Напомним, одним из фигурантов дела о сбивании пассажирского рейса МН-17 является российский военный Сергей Дубинский.