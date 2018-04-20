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Катастрофа рейса МН17: сегодня боевики передадут Нидерландам останки тел погибших

Киев • УНН

 • 25159 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ состоится возвращение останков тел погибших в авиакатастрофе рейса МН17. Об этом УНН в ответ на запрос сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

Катастрофа рейса МН17: сегодня боевики передадут Нидерландам останки тел погибших

"Сегодня, 20 апреля 2018 года, СММ ОБСЕ способствует возвращению, как сообщалось, человеческих останков, которые якобы были обнаружены на месте падения авиалайнера рейса MH17 в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время останки находятся у представителей незаконный вооруженных формирований. Ожидается, что их передадут представителям полномочных органов Нидерландов для дальнейшей экспертизы.

"СММ ОБСЕ и Первый заместитель Главы Миссии Александр Хуг будет способствовать этому процессу", - говорится в сообщении.

Напомним, одним из фигурантов дела о сбивании пассажирского рейса МН-17 является российский военный Сергей Дубинский.

Украинские Национальные Новости

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