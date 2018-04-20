Катастрофа рейсу МН17: сьогодні бойовики передадуть Нідерландам останки тіл загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні за сприяння Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відбудеться повернення останків тіл загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17. Про це УНН у відповідь на запит повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.
"Сьогодні, 20 квітня 2018 року, СММ ОБСЄ сприяє поверненню, як повідомлялося, людських останків, які нібито було виявлено на місці падіння авіалайнера рейсу MH17 у Донецькій області", – зазначили у повідомленні.
Зазначено, що наразі останки перебувають у представників незаконних збройних формувань. Очікується, що їх передадуть представникам повноважних органів Нідерландів для подальшої експертизи.
"СММ ОБСЄ та Перший заступник Голови Місії Александр Хуг сприятимуть цьому процесу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, одним із фігурантів справи про збиття пасажирського рейсу МН-17 є російський військовий Сергій Дубинський.