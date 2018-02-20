Объемы перевозок пассажиров в начале года выросли на 3,2%

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В январе 2018 года пассажирооборот вырос на 3,2% по сравнению с январем 2017 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались на 1,6% больше пассажиров, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.