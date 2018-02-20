Объемы перевозок пассажиров в начале года выросли на 3,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В январе 2018 года пассажирооборот вырос на 3,2% по сравнению с январем 2017 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались на 1,6% больше пассажиров, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“В январе 2018 года всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 7,5 млрд.пас.км, что составляет 103,2% от объема января 2017 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 366,7 млн пассажиров, или 101,6% от объема января 2017 года”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в январе 2018 года грузооборот предприятий транспорта составил 25,7 млрд ткм, или 90,7% от объема января 2017 года. То есть он уменьшился на 9,3%. Предприятиями транспорта перевезено 45,2 млн т грузов, что составляет 86,6% от объемов января 2017 года — на 13,4% меньше.
В частности, в январе 2018 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 21,4 млн т грузов, что на 5,2% меньше, чем в январе 2017 года.
Перевозки каменного угля снизились на 30,7%, нефти и нефтепродуктов — на 26,4%, химических и минеральных удобрений — на 20,5%, кокса — на 18,3%, зерна и продуктов перемола — на 12,5 %, черных металлов — на 7,7%, лесных грузов — на 5,6%.
Вместе с этим перевозки железной и марганцевой руды увеличились на 8,5%, цемента — на 12,2%, лома черных металлов — на 21,3%, строительных материалов — на 47,5%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 88,3%. По сравнению с январем 2017 года объемы заграничных перевозок грузов увеличились на 54,1%.
Напомним, украинцы смогут выбирать перевозчика на межобластных сообщениях благодаря тому, что рынок станет конкурентным.