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Обсяги перевезень пасажирів на початку року зросли на 3,2%

Обсяги перевезень пасажирів на початку року зросли на 3,2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У січні 2018 року пасажирооборот зріс на 3,2% порівняно із січнем 2017 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося на 1,6% більше пасажирів, ніж у відповідному періоді минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

“У січні 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 7,5 млрд.пас.км, що становить 103,2% від обсягу січня 2017 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 366,7 млн пасажирів, або 101,6% від обсягу січня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у січні 2018 року вантажооборот підприємств транспорту становив 25,7 млрд ткм, або 90,7% від обсягу січня 2017 року. Тобто він зменшився на 9,3%. Підприємствами транспорту перевезено 45,2 млн т вантажів, що становить 86,6% від обсягів січня 2017 року — на 13,4% менше.

Зокрема, у січні 2018 року залізничним транспортом перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 21,4 млн т вантажів, що на 5,2% менше, ніж у січні 2017 року.

Перевезення кам’яного вугілля знизилося на 30,7%, нафти і нафтопродуктів — на 26,4%, хімічних і мінеральних добрив — на 20,5%, коксу — на 18,3%, зерна та продуктів перемелу — на 12,5%, чорних металів — на 7,7%, лісових вантажів — на 5,6%.

Разом з цим перевезення залізної та марганцевої руди збільшилось на 8,5%, цементу — на 12,2%, брухту чорних металів — на 21,3%, будівельних матеріалів — на 47,5%.

У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 88,3%. Порівняно із січнем 2017 року обсяги закордонних перевезень вантажів збільшилися на 54,1%.

Нагадаємо, українці зможуть обирати перевізника на міжобласних сполученнях завдяки тому, що ринок стане конкурентним.

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