Обсяги перевезень пасажирів на початку року зросли на 3,2%

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У січні 2018 року пасажирооборот зріс на 3,2% порівняно із січнем 2017 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося на 1,6% більше пасажирів, ніж у відповідному періоді минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.