Объем реализованной продукции добывающей промышленности в марте вырос на 34,7% - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 34,7%. Об этом сообщает официальный сайт Государственной службы статистики, передает УНН.
"В марте 2017 г. против марта 2016 г. объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) вырос на 34,7% (из него за пределы страны - на 40,3%), в том числе в добывающей промышленности и разработке кар "интерьеров - на 75,4% (на 90,6%), перерабатывающей промышленности - на 28,1% (на 34,3%)", - говорится в сообщении.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, а также части зоны АТО.
Напомним, реальная зарплата в марте выросла на 8,7%.