Объем реализованной продукции добывающей промышленности в марте вырос на 34,7% - Госстат

"В марте 2017 г. против марта 2016 г. объем реализованной продукции добывающей и перерабатывающей промышленности (оборот) вырос на 34,7% (из него за пределы страны - на 40,3%), в том числе в добывающей промышленности и разработке кар "интерьеров - на 75,4% (на 90,6%), перерабатывающей промышленности - на 28,1% (на 34,3%)", - говорится в сообщении.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, а также части зоны АТО.

Напомним, реальная зарплата в марте выросла на 8,7%.