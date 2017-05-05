Обсяг реалізованої продукції добувної промисловості в березні зріс на 34,7% - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У березні поточного року порівняно з березнем минулого року обсяг реалізованої продукції добувної та переробної промисловості зріс на 34,7%. Про це повідомляє офіційний сайт Державної служби статистики, передає УНН.
“У березні 2017 р. проти березня 2016 р. обсяг реалізованої продукції добувної та переробної промисловості (оборот) зріс на 34,7% (з нього за межі країни — на 40,3%), у тому числі у добувній промисловості і розробленні кар’єрів — на 75,4% (на 90,6%), переробній промисловості — на 28,1% (на 34,3%)”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя, а також частини зони АТО.