Обстреливала жилые кварталы: под Черниговом уничтожили российскую РСЗО

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"Защитниками Чернигова была обнаружена батарея РСЗО врага, которая коварно обстреливала жилые кварталы города. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. Но 10 минут работы нашей артиллерии быстро свернула их планы. Теперь на том месте будет клумба", — говорится в сообщении.

Напомним

Украинская противовоздушная оборона 14 марта сбила беспилотник российских оккупантов, который кружил над Яворивским полигоном во Львовской области, и, вероятно, изучал последствия ракетного обстрела.