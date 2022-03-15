Кружляв над Яворівським полігоном: українська ППО збила безпілотник окупантів

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"Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

14 березня над Києвом українська протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів.