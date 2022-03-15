Кружил над Яворивским полигоном: украинская ПВО сбила беспилотник оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинская противовоздушная оборона 14 марта сбила беспилотник российских оккупантов, который кружил над Яворивским полигоном во Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
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"Беспилотник оккупантов сперва кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела во Львовской области, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашей ПВО. Останки ищут", - говорится в сообщении.
Напомним
14 марта над Киевом украинская противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов.