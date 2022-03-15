Кружил над Яворивским полигоном: украинская ПВО сбила беспилотник оккупантов

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"Беспилотник оккупантов сперва кружил над Яворивским полигоном, очевидно изучая последствия ракетного обстрела во Львовской области, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашей ПВО. Останки ищут", - говорится в сообщении.

Напомним

14 марта над Киевом украинская противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов.