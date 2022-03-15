Обстрілювала житлові квартали: під Черніговом знищили російську РСЗВ

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"Оборонцями Чернігова була виявлена батарея РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста. Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнула їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українська протиповітряна оборона 14 березня збила безпілотник російських окупантів, який кружляв над Яворівським полігоном у Львівській області, та, ймовірно, вивчав наслідки ракетного обстрілу.