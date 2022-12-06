Обстрелял активистов из помпового ружья, трое погибли: будут судить еще одного экс-беркутовца

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"...в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего психолога группы кадрового обеспечения БМОП "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Детали

Бывшего правоохранителя обвиняют в превышении служебных полномочий и незаконном препятствии проведению митингов. Также, по версии следствия, он применил чрезмерное физическое насилие, специальные средства и помповое ружье, снаряженное патронами со свинцовой картечью к участникам массовых акций протестов в столице. В результате активисты получили телесные повреждения разной степени тяжести, три человека погибли от огнестрельных ранений.

В связи с укрывательством обвиняемого от органа досудебного расследования на территории рф, ГБР осуществляло в отношении него специальное досудебное расследование (in absentia).

Добавим

Бывший правоохранитель обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, незаконном препятствии проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций, совершенных должностным лицом во исполнение явно преступного приказа с применением физического насилия и по предварительному сговору группой лиц, в совершении двух и более лиц способом, опасным для жизни многих лиц, причинении умышленных тяжких телесных повреждений и совершении во исполнение явно преступного приказа по предварительному сговору группой лиц террористического акта с применением оружия, повлекшего гибель людей и других тяжких последствий (ч. 4 ст. 41, часть 3 статьи 365, части 4 статьи 41, статьи 340, части 4 статьи 41, части 3 статьи 27, части 2 статьи 15 пунктов 1, 5, 12 ч 2 статьи 115, ч. 4 статьи 41, ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 121, ч. 4, статьи 41, ч. 3 статьи 258 УК Украины).