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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Обстріляв активістів з помпової рушниці, троє загинули: судитимуть ще одного ексберкутівця

Обстріляв активістів з помпової рушниці, троє загинули: судитимуть ще одного ексберкутівця

Київ • УНН

 • 768204 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Справу колишнього психолога групи кадрового забезпечення БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області передали до суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

"... до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього психолога групи кадрового забезпечення БМОП «Беркут» ГУМВС України в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Колишнього правоохоронця звинувачують у перевищенні службових повноважень та незаконному перешкоджанні проведенню мітингів. Також, за версією слідства, він застосував надмірне фізичне насильство, спеціальні засоби та помпову рушницю, споряджену набоями зі свинцевою картеччю до учасників масових акцій протестів у столиці. Внаслідок цього активісти отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, троє осіб загинуло від вогнепальних поранень.

У зв’язку із переховуванням обвинуваченого від органу досудового розслідування на території РФ, ДБР здійснювало щодо нього спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Додамо

Колишній правоохоронець обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинених службовою особою на виконання явно злочинного наказу із застосуванням фізичного насильства та за попередньою змовою групою осіб, у вчиненні закінчених замахів на вбивство двох і більше осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб, спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень та вчиненні на виконання явно злочинного наказу за попередньою змовою групою осіб терористичного акту з застосуванням зброї, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України).

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