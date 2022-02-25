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Обстрелы военными РФ: прошлой ночью с ранениями в больницы попало более 50 украинцев

Киев • УНН

 • 83595 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Прошлой ночью более 50 украинцев попали в больницу с ранениями, которые они получили в результате обстрела российскими оккупантами. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“За ночь в украинские больницы попало более 50 человек с ранением. Медицинская система здравоохранения работает круглосуточно. Экстренная медицинская бригада выезжает на эти вызовы для спасения украинцев”, - заявил он.

Детали

По словам министра, российские агрессоры сегодня обстреляли бригады экстренной медицинской помощи Запорожской области, бригады экстренной медицинской помощи на севере Киевской области.

“К счастью, пока не было жертв среди медицинских работников. Но к сожалению, в селе Марьиновцы не могут получить помощь раненые жители Украины. Также агрессор применил оружие против медиков в Чернигове на территории больницы, которая оказывает психиатрическую медицинскую помощь”, - добавил он.

Добавим

Между тем, в результате обстрела детсада в Ахтырке Сумской области погиб охранник, ранения получили двое детей и сотрудница.

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