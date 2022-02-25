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Обстріл дитсадка під Сумами: загинув охоронець, поранено двох дітей та жінку

Обстріл дитсадка під Сумами: загинув охоронець, поранено двох дітей та жінку

Київ • УНН

 • 114113 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами дитсадка в Охтирці Сумської області загинув охоронець, поранення дістало двоє дітей та співробітниця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Деталі

"25 лютого у м. Охтирка сталося попадання двох снарядів в двоповерхову будівлю дитячого садочку, внаслідок чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочку та двоє дітей отримав осколкові поранення", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, дітей госпіталізували до лікарні. Будівля дитячого садка не загорілася.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські військові підбили вночі військову техніку окупантів під Конотопом у Сумській області.

Українські Національні Новини

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