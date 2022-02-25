Обстрел детсада под Сумами: погиб охранник, ранены двое детей и женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В результате обстрела российскими оккупационными войсками детсада в Ахтырке Сумской области погиб охранник, ранения получили двое детей и сотрудница. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
"25 февраля в г. Ахтырка произошло попадание двух снарядов в двухэтажное здание детского сада, в результате чего погиб охранник, пострадала сотрудница садика и двое детей получил осколочные ранения", — говорится в сообщении.
Как отметили, детей госпитализировали в больницу. Здание детского сада не загорелось.
Напомним
24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.
Украинские военные подбили ночью военную технику оккупантов под Конотопом в Сумской области.