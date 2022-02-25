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Обстріли військовими РФ: минулої ночі з пораненнями у лікарні потрапило понад 50 українців

Обстріли військовими РФ: минулої ночі з пораненнями у лікарні потрапило понад 50 українців

Київ • УНН

 • 83596 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. За минулу ніч понад 50 українців потрапило до лікарні з пораненнями, які вони дістали внаслідок обстрілу російськими окупантами. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За ніч в українські лікарні потрапило більше 50 людей з пораненням. Медична система охорони здоров’я працює цілодобово. Екстрена медична бригада виїжає на ці виклики для порятунку українців”, - заявив він.

Деталі

За словами міністра, російські агресори сьогодні обстріляли бригади екстреної медичної допомоги Запорізької області, бригади екстреної медично допомоги на півночі Київської області.

“На щастя, поки не було жертв серед медичних працівників. Але на жаль, в селі Мар’їнівці не можуть отримати допомогу поранені мешканці України. Також агресор застосував зброю проти медиків в Чернігові на території лікарні, яка надає психіатричну медичну допомогу”, - додав він.

Додамо

Тим часом, внаслідок обстрілу дитсадка в Охтирці Сумської області загинув охоронець, поранення дістало двоє дітей та співробітниця.

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