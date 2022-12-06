Обстрелы рф Украины усиливают поддержку западных партнеров - Резников

Детали

“Логика оккупантов очень проста: они не могут победить ВСУ на поле боя, поэтому начали войну с гражданским населением. Они стремятся погрузить нас с вами во тьму и холод для того, чтобы народ Украины сдался”, – сказал глава Минобороны.

Он отметил, что для рф основной задачей является заставить Президента Украины пойти на переговоры. Резников подчеркивает, что россия даже цинично называют эти обстрелы "гуманитарными", однако они не понимают, что такие ракетные атаки только усиливают сопротивление украинцев.

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“Помимо этого, они усиливают желание наших партнеров к поддержке нас. После одного из массированных ударов я приехал на заседание Рамштайна, и это принципиально изменило эмоции министров: они моментально начали говорить о резком уровне поддержки именно наших ПВО”, – добавил министр.

Дополнение

Резников сообщил, что очередное заседание контактной группы по обороне Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", скорее всего состоится в январе.