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Обстріли рф України посилюють підтримку західних партнерів – Резніков

Обстріли рф України посилюють підтримку західних партнерів – Резніков

Київ • УНН

 • 617763 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські обстріли посилюють підтримку з боку західних партнерів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.

Деталі

“Логіка окупантів дуже проста: вони не можуть перемогти ЗСУ на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Вони прагнуть занурити нас із вами в темряву та холод для того, щоб народ України здався”, – сказав глава Міноборони.

Він зазначив, що для росії основним завданням є примусити Президента Україна піти на переговори. Резніков підкреслює, що росія навіть цинічно називають ці обстріли "гуманітарними", проте вони не розуміють, що такі ракетні атаки тільки посилюють спротив українців.

Цитата

“Крім цього, вони посилюють бажання наших партнерів до підтримки нас. Після одного з масованих ударів я приїхав на засідання Рамштайну, і це принципово змінило емоції міністрів: вони моментально почали говорити про різкий рівень підтримки саме наших ППО”, – додав міністр.

Доповнення

Резніков повідомив, що чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", скоріше всього відбудеться у січні.

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