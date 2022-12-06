Обстріли рф України посилюють підтримку західних партнерів – Резніков

Деталі

“Логіка окупантів дуже проста: вони не можуть перемогти ЗСУ на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Вони прагнуть занурити нас із вами в темряву та холод для того, щоб народ України здався”, – сказав глава Міноборони.

Він зазначив, що для росії основним завданням є примусити Президента Україна піти на переговори. Резніков підкреслює, що росія навіть цинічно називають ці обстріли "гуманітарними", проте вони не розуміють, що такі ракетні атаки тільки посилюють спротив українців.

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“Крім цього, вони посилюють бажання наших партнерів до підтримки нас. Після одного з масованих ударів я приїхав на засідання Рамштайну, і це принципово змінило емоції міністрів: вони моментально почали говорити про різкий рівень підтримки саме наших ППО”, – додав міністр.

Доповнення

Резніков повідомив, що чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", скоріше всього відбудеться у січні.