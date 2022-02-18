Обстрелы на Донбассе продолжаются: утром боевики 20 раз нарушили "тишину"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня по состоянию на 9:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Как отметили, российские войска использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

"Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", — написали в ООС.

Потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.

Всего за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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