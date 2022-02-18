Резніков: вчора в зоні проведення ООС відбулися аномальні події
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Те, що відбувалося вчора на сході країни, є аномальними подіями. Кількість ворожих обстрілів зросла до 60 на добу. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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“Вчора були зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що відбувалося з початку року. І наше завдання приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом для ескалації”, - заявив міністр.
Він нагадав, що протягом 1 січня по 16 лютого включно по лінії зіткнення на Донбасі з боку окупованих територій загалом було зафіксовано 107 обстрілів по позиціях українських військових та 4 обстріли населених пунктів, з яких 22 із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
“Зазвичай фіксувалися від двох до п'яти порушень на добу. При чому були періоди, коли протягом кількох днів не фіксувалося жодного обстрілу або протягом 30 днів не загинув жоден з наших воїнів. Натомість за минулу добу, 17 лютого, ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 - із забороненої зброї. Застосував ствольну артилерію, міномети різних калібрів, гранатомети та стріляв з танків і ПТРК”, - заявив міністр.
За словами Резнікова, обстріли почалися вчора приблизно о 5 ранку і з перервами тривали до 14 години, а черговий сплеск був зафіксований приблизно о 22 годині. Відбувалися обстріли майже по всій лінії дотику - від Станиці Луганської до Широкиного, а загалом обстріли відбувалися поблизу 30 населених пунктів.
Нагадаємо
17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.