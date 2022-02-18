Резніков: вчора в зоні проведення ООС відбулися аномальні події

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Те, що відбувалося вчора на сході країни, є аномальними подіями. Кількість ворожих обстрілів зросла до 60 на добу. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.