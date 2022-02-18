Резников: вчера в зоне проведения ООС произошли аномальные события

Детали

“Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что происходило с начала года. И наша задача обуздать эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации”, - заявил министр.

Он напомнил, что в течение 1 января по 16 февраля включительно по линии соприкосновения на Донбассе со стороны оккупированных территорий в целом было зафиксировано 107 обстрелов по позициям украинских военных и 4 обстрелы населенных пунктов, из которых 22 из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

"Обычно фиксировались от двух до пяти нарушений в сутки. Причем были периоды, когда в течение нескольких дней не фиксировалось ни одного обстрела или в течение 30 дней не погиб ни один из наших воинов. Зато за минувшие сутки, 17 февраля, враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 - из запрещенного оружия. Применил ствольную артиллерию, минометы различных калибров, гранатометы и стрелял из танков и ПТРК”, - заявил министр.

По словам Резникова, обстрелы начались вчера примерно в 5 утра и с перерывами продолжались до 14 часов, а очередной всплеск был зафиксирован примерно в 22 часа. Происходили обстрелы почти по всей линии соприкосновения - от Станицы Луганской до Широкиного, а в целом обстрелы происходили вблизи 30 населенных пунктов.

Напомним

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.