Обстрелы Херсонщины: пострадавший ребенок находится в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. 11-летняя девочка, которая пострадала в результате сегодняшнего вражеского удара по Херсонской области, находится в коме. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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«Уточнена информация о состоянии 11-летнего ребенка, пострадавшего в Киндийке.
у девочки - многочисленные повреждения. Взрывная и черепно-мозговая травмы. Ушиб головного мозга. Открытый перелом левой плечевой кости. Множественные осколочные ранения грудной клетки и шеи. Девочка в коме. За жизнь малышки борются лучшие областные специалисты», - сообщил руководитель ОВА.
В офисе Генерального прокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
«По данным следствия, 8 октября 2023 года около 15:45 российские военные второй раз за день обстреляли пригородный поселок города Херсона, вероятно из артиллерии. Множественные осколочные ранения, перелом руки и травму головы, получила 11-летняя девочка, она госпитализирована. Состояние ребенка тяжелое, медики борются за его жизнь», - сообщили в ОГПУ.
Это не единственный обстрел Херсонской области в течение последних суток.
8 октября 2023 года около 8:15 российские военные нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Бериславской общине Херсонской области. Также около 10:40 оккупанты обстреляли пригородный поселок города Херсона. Осколочные ранения получили трое женщин, находившихся на улице. Повреждены частные дома. В результате обстрела ранения получил мужчина, который находился в квартире. Он госпитализирован. В этих случаях при процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области также начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).