Обстріли Херсонщини: постраждала дитина перебуває в комі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. 11-річна дівчинка, яка постраждала в результаті сьогоднішнього ворожого удару по Херсонській області, перебуває в комі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Уточнена інформація щодо стану 11-річної дитини, яка постраждала в Кіндійці.
У дівчинки - численні ушкодження. Вибухова та черепно-мозкова травми. Забій головного мозку. Відкритий перелом лівої плечової кістки. Множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї. Дівчинка в комі. За життя маленької борються кращі обласні фахівці», - повідомив керівник ОВА.
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
«За даними слідства, 8 жовтня 2023 року близько 15:45 російські військові вдруге за день обстріляли приміське селище міста Херсона, ймовірно з артилерії. Множинні осколкові поранення, перелом руки та травму голови, отримала 11-річна дівчинка, її госпіталізовано. Стан дитини важкий, медики борються за її життя», - повідомили в ОГПУ.
Це не єдиний обстріл Херсонської області протягом останньої доби.
8 жовтня 2023 року близько 8:15 російські військові завдали авіаудар керованими авіабомбами по Бериславській громаді Херсонської області. Також близько 10:40 окупанти обстріляли приміське селище міста Херсона. Осколкові поранення отримало троє жінок, які перебували на вулиці. Пошкоджено приватні будинки. Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік, який перебував у квартирі. Його госпіталізовано. У цих випадках за процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області також розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).