Обстрел и минирование украинских позиций: в Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Российско-оккупационные войска на Донбассе, несмотря на договоренность о прекращении огня, с начала суток провели один обстрел, а также заминировали украинские позиции тремя противопехотными минами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.
"С начала текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Среди ночи противник со временно неподконтрольной Ужовки открывал огонь по позициям украинских воинов около Водяного. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь в результате вражеского обстрела нет", - говорится в сообщении.
Также еще один факт был зафиксирован неподалеку Новомихайловки. С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2.
Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.