Обстріл та мінування українських позицій: у Міноборони розповіли про ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Російсько-окупаційні війська на Донбасі, попри домовленість про припинення вогню, від початку доби здійснили один обстріл, а також замінували українські позиції трьома протипіхотними мінами. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил, передає УНН.
"Від початку поточної доби зафіксовано один обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації. Серед ночі противник з тимчасово непідконтрольної Ужівки відкривав вогонь по позиціях українських воїнів біля Водяного. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожого обстрілу немає", - йдеться в повідомленні.
Також ще один факт було зафіксовано неподалік Новомихайлівки. За допомогою протитанкових гранатометів противник здійснив мінування українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.