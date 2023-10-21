Обстрел Никополя: враг выпустил 7 снарядов из тяжелой артиллерии, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Враг выпустил по Никополю 7 снарядов из тяжелой артиллерии, к сожалению есть потери среди гражданских – погиб человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак, пишет УНН.
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«Опять потери... Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб человек. Никогда не будет прощения бесславным захватчикам!», - написал Сергей Лысак.
Детали
Также он сообщил, что дополнительная информация уточняется.
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