Обстрел Никополя: враг выпустил 7 снарядов из тяжелой артиллерии, погиб человек

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«Опять потери... Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб человек. Никогда не будет прощения бесславным захватчикам!», - написал Сергей Лысак.

Детали

Также он сообщил, что дополнительная информация уточняется.

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