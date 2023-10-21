Обстріл Нікополя: ворог випустив 7 снарядів з важкої артилерії, загинув чоловік

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«Знову втрата... Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік. Ніколи не буде прощення безславним загарбникам!», - написав Сергій Лисак.

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Також він повідомив, що додаткова інформація уточнюється.

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