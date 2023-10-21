Обстріл Нікополя: ворог випустив 7 снарядів з важкої артилерії, загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Ворог випустив по Нікополю 7 снарядів з важкої артилерії, нажаль є втрати серед цивільних – загинув чоловік. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак, пише УНН.
Цитата
«Знову втрата... Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік. Ніколи не буде прощення безславним загарбникам!», - написав Сергій Лисак.
Деталі
Також він повідомив, що додаткова інформація уточнюється.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дніпропетровщина: росіяни обстріли Обухівку та Нікополь — ДОР