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Дніпропетровщина: росіяни обстріли Обухівку та Нікополь — ДОР

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Про безпекову ситуацію у регіоні впродовж доби розповів очільник Дніпропетровської Обласної Ради Микола Лукашук, передає УНН.

Дніпропетровщина: росіяни обстріли Обухівку та Нікополь — ДОР

Цитата

“Зранку окупанти вчинили черговий злочин проти мирного населення в Обухівці. ... за день ворог 4 рази обстріляв Нікополь з артилерії. Випустили близько півтора десятка снарядів”, — розповів про обстріли Лукашук.

Деталі

Через атаки росіян по Нікополю в місті пошкоджені 7 житлових будинків та 4 господарські споруди, понівечені паркани.

Крім того, під час одного з обстрілів у тамтешньому готельному комплексі спалахнула пожежа. Її загасили, однак постраждав місцевий мешканець. За даними голови обласної ради постраждалий нині знаходиться у задовільному стані.

В інших громадах області доба минула без обстрілів.

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Додатково

Зранку УНН писав про те, що окупанти атакували Обухівку. В результаті російських ударів по селищу загинула мати двох дітей, ще чотири людини отримали травми. Крім того, були пошкоджені понад 20 приватних будинків.

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