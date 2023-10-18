Днепропетровщина: россияне обстреляли Обуховку и Никополь — ДОР

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“Утром оккупанты совершили очередное преступление против мирного населения в Обуховке. ... за день враг 4 раза обстрелял Никополь из артиллерии. Выпустили около полутора десятков снарядов”, — рассказал об обстрелах Лукашук.

Детали

Из-за атаки россиян по Никополю в городе повреждены 7 жилых домов и 4 хозяйственные постройки, изуродованы заборы.

Кроме того, во время одного из обстрелов в местном гостиничном комплексе вспыхнул пожар. Его потушили, однако пострадал местный житель. По данным председателя областной рады пострадавший сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

В других громадах области сутки прошли без обстрелов.

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Дополнительно

Утром УНН писал о том, что оккупанты атаковали Обуховку. В результате российских ударов по поселку погибла мать двоих детей, еще четыре человека получили травмы. Кроме того, были повреждены более 20 частных домов.