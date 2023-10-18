Днепропетровщина: россияне обстреляли Обуховку и Никополь — ДОР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. О ситуации с безопасностью в регионе в течение суток рассказал глава Днепропетровского Областной Рады Николай Лукашук, передает УНН.
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“Утром оккупанты совершили очередное преступление против мирного населения в Обуховке. ... за день враг 4 раза обстрелял Никополь из артиллерии. Выпустили около полутора десятков снарядов”, — рассказал об обстрелах Лукашук.
Детали
Из-за атаки россиян по Никополю в городе повреждены 7 жилых домов и 4 хозяйственные постройки, изуродованы заборы.
Кроме того, во время одного из обстрелов в местном гостиничном комплексе вспыхнул пожар. Его потушили, однако пострадал местный житель. По данным председателя областной рады пострадавший сейчас находится в удовлетворительном состоянии.
В других громадах области сутки прошли без обстрелов.
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Дополнительно
Утром УНН писал о том, что оккупанты атаковали Обуховку. В результате российских ударов по поселку погибла мать двоих детей, еще четыре человека получили травмы. Кроме того, были повреждены более 20 частных домов.