СБУ викрила російського агента, який працював на "воєнкора" татарського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині, у результаті багатоходової спецоперації, СБУ затримала агента головного управління генштабу зс рф. Підозрюваний збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію пресслужби СБУ.
За даними слідства, агентом виявився житель одного із міст поблизу Дніпра, який у період з листопада 2022 року по квітень 2023 року надсилав всю отриману інформацію своєму «зв’язковому» — російському «воєнкору» владлену татарському.
Цитата
"З листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму "зв’язковому" – російському "воєнкору" владлену татарському. Надалі кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки рф", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Після загибелі татарського, як вказано, агент намагався сховатися і таким чином уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місцезнаходження і затримали.
Під час обшуку за місцем проживання у затриманого виявлено техніку, яку він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора.
Наразі чоловік перебуває під вартою - йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Ідеться про загрозу довічного ув’язнення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Агента фсб, який передавав окупантам дані про локації ЗСУ під Бахмутом, засудили до 15 років