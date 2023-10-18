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СБУ викрила російського агента, який працював на "воєнкора" татарського

Київ • УНН

 • 246364 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині, у результаті багатоходової спецоперації, СБУ затримала агента головного управління генштабу зс рф. Підозрюваний збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на інформацію пресслужби СБУ.

СБУ викрила російського агента, який працював на "воєнкора" татарського

За даними слідства, агентом виявився житель одного із міст поблизу Дніпра, який у період з листопада 2022 року по квітень 2023 року надсилав всю отриману інформацію своєму «зв’язковому» — російському «воєнкору» владлену татарському.

Цитата

"З листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму "зв’язковому" – російському "воєнкору" владлену татарському. Надалі кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки рф", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Після загибелі татарського, як вказано, агент намагався сховатися і таким чином уникнути правосуддя. Але співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку за місцем проживання у затриманого виявлено техніку, яку він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора.

Наразі чоловік перебуває під вартою - йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Ідеться про загрозу довічного ув’язнення.

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