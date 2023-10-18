СБУ разоблачила российского агента, работавшего на "военкора" татарского

По данным следствия, агентом оказался житель одного из городов вблизи Днепра, который в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года посылал всю полученную информацию своему «связному» — российскому «военкору» владлену татарскому.

Цитата

"С ноября 2022 года по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно отправлял своему "связному" – российскому "военкору" владлену татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки рф", - говорится в сообщении.

Детали

После гибели татарского, как указано, агент пытался скрыться и таким образом избежать правосудия. Но сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска по месту жительства у задержанного обнаружена техника, которую он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

Сейчас мужчина находится под стражей - ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об угрозе пожизненного заключения.

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