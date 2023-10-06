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Обстрел Херсона: в многоэтажке вылетели окна, есть раненный

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. В результате обстрела Днепровского района Херсона выбило окна в многоэтажке, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом в Телеграмм-канале сообщил начальник ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Цитата

"В очередной раз за день оккупационные войска бьют по Херсону. россияне накрыли огнем Днепровский район города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупанты попали вблизи многоэтажки. Обломками снаряда и взрывной волной в здании с первого по третий этаж выбило окна.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Напомним

Сегодня утром российские войска с левого берега Днепра снова обстреляли центр Херсона, вложили в жилые дома.

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