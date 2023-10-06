Обстрел Херсона: в многоэтажке вылетели окна, есть раненный
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В результате обстрела Днепровского района Херсона выбило окна в многоэтажке, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом в Телеграмм-канале сообщил начальник ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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"В очередной раз за день оккупационные войска бьют по Херсону. россияне накрыли огнем Днепровский район города", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оккупанты попали вблизи многоэтажки. Обломками снаряда и взрывной волной в здании с первого по третий этаж выбило окна.
По предварительным данным, пострадал один человек.
Напомним
Сегодня утром российские войска с левого берега Днепра снова обстреляли центр Херсона, вложили в жилые дома.