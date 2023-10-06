Обстріл Херсона: у багатоповерхівці вилетіли вікна, є поранений

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"Вкотре за день окупаційні війська бʼють по Херсону. росіяни вкрили вогнем Дніпровський район міста", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окупанти поцілили поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна.

За попередніми даними , постраждала одна людина.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські війська з лівого берега Дніпра знову обстріляли центр Херсон, вгатили у житлові будинки.