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Обстріл Херсона: у багатоповерхівці вилетіли вікна, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Унаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона вибило вікна у багатоповерхівці, за попередніми даними, постраждала одна людина. Про це у Телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

"Вкотре за день окупаційні війська бʼють по Херсону. росіяни вкрили вогнем Дніпровський район міста", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окупанти поцілили поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна.

За попередніми даними , постраждала одна людина.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські війська з лівого берега Дніпра знову обстріляли центр Херсон, вгатили у житлові будинки.

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