Обстрел эвакуационной колонны из Мариуполя: начато производство

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“За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Сегодня, около 16:00 вблизи пгт Степногорск вооруженные силы российской федерации, применив артиллерию,расстреляли колонну автомобилей, по которой осуществлялась эвакуация мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. По предварительным данным, 5 человек ранены, среди них ребенок, который находится в тяжелом состоянии.