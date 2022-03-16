Обстріл евакуаційної колони з Маріуполя: розпочато провадження

Цитата

“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Що передувало

Сьогодні, близько 16:00 поблизу смт Степногірськ збройні сили російської федерації, застосувавши артилерію, розстріляли колону автомобілів, якою здійснювалася евакуація мирних жителів із Маріуполя до Запоріжжя. За попередніми даними, 5 осіб поранено, серед них дитина, яка перебуває у важкому стані.