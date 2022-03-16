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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59979 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 125280 перегляди

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Обстріл евакуаційної колони з Маріуполя: розпочато провадження

Обстріл евакуаційної колони з Маріуполя: розпочато провадження

Київ • УНН

 • 144876 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. За фактом обстрілу колони, яка рухалась із Маріуполя до Запоріжжя, розпочато провадження. Про це інформує Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Цитата

“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Що передувало

Сьогодні, близько 16:00 поблизу смт Степногірськ збройні сили російської федерації, застосувавши артилерію, розстріляли колону автомобілів, якою здійснювалася евакуація мирних жителів із Маріуполя до Запоріжжя. За попередніми даними, 5 осіб поранено, серед них дитина, яка перебуває у важкому стані.

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