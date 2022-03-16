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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Обстріл окупантами евакуаційної колони з Маріуполя: попередньо, є загиблі

Обстріл окупантами евакуаційної колони з Маріуполя: попередньо, є загиблі

Київ • УНН

 • 303181 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні обстріляли колону цивільних людей, які евакуювалися з Маріуполя до Запоріжжя. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за попередньою інформацією, є загиблі, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточнюється”, - йдеться в повідомленні.

Додамо

З Маріуполя до Запоріжжя сьогодні евакуювалися понад 4 тисячі людей, серед яких понад тисячі дітей.

Українські Національні Новини

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