Обстріл окупантами евакуаційної колони з Маріуполя: попередньо, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні обстріляли колону цивільних людей, які евакуювалися з Маріуполя до Запоріжжя. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за попередньою інформацією, є загиблі, передає УНН.
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“Сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточнюється”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
З Маріуполя до Запоріжжя сьогодні евакуювалися понад 4 тисячі людей, серед яких понад тисячі дітей.