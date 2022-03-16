Обстріл окупантами евакуаційної колони з Маріуполя: попередньо, є загиблі

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“Сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна з РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя. За попередньою інформацією, є загиблі. Серед постраждалих та поранених є діти. Кількість постраждалих уточнюється”, - йдеться в повідомленні.

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З Маріуполя до Запоріжжя сьогодні евакуювалися понад 4 тисячі людей, серед яких понад тисячі дітей.