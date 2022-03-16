Обстрел оккупантами эвакуационной колонны из Мариуполя: предварительно, есть погибшие

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“Сегодня, около 15.30, российскими оккупантами-нелюдями была обстреляна из РСЗО БМ-21 "Град" колонна гражданских людей, которые эвакуировались из города Мариуполя в город Запорожье. По предварительной информации, есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Количество пострадавших уточняется”, - говорится в сообщении.

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Из Мариуполя в Запорожье сегодня эвакуировались более 4 тысяч человек, среди которых более тысячи детей.