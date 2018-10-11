Обстрел авто в Херсонской области расследуют как покушение на убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Из-за обстрела автомобиля в Херсонской области открыли уголовное производство: происшествие квалифицировали как покушение на убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"Открытое уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц (ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Как было установлено, вечером 10 октября в Скадовском районе, на автодороге Херсон-Феодосия-Керчь, неизвестные, находившиеся в автомобиле Lexus черного цвета, обстреляли из неустановленного оружия другую легковушку. В результате двух мужчин с ранениями госпитализировали.
Злоумышленники после совершения преступления скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. На территории области ввели оперативный план "Сирена".
"С места происшествия полиция изъяла гильзы от автоматического оружия, которые направлены на исследование для установления типа оружия", - уточнили в полиции.
Напомним, что в результате обстрела автомобиля был ранен помощник народного депутата. Из собственных источников УНН стало известно, что в результате стрельбы мужчина получил повреждения позвоночника.