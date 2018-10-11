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Обстріл авто на Херсонщині розслідують як замах на вбивство

Обстріл авто на Херсонщині розслідують як замах на вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Через обстріл автомобіля у Херсонській області відкрили кримінальне провадження: подію кваліфікували як замах на вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

"Відкрите кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Проводяться необхідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, ввечері 10 жовтня в Скадовському районі, на автодорозі Херсон-Феодосія-Керч, невідомі, які перебували в автомобілі Lexus чорного кольору, обстріляли з невстановленої зброї інший легковик. Внаслідок цього двох чоловіків з пораненнями госпіталізували.

Зловмисники після скоєння злочину зникли на автомобілі в невідомому напрямку. На території області ввели оперативний план "Сирена".

"З місця події поліція вилучила гільзи від автоматичної зброї, які направлені на дослідження для встановлення типу зброї", - уточнили в поліції.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу автомобіля було поранено помічника народного депутата. З власних джерел УНН стало відомо, що внаслідок стрілянини чоловік отримав пошкодження хребта.

Українські Національні Новини

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