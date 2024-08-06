Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что обстрелов Харькова значительно меньше, но в июле было зафиксировано 13 мощных обстрелов, в результате которых пострадали 30 человек.

Об этом Терехов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Хочу сказать, что сутки начались очень напряженно. Да, раздавались взрывы, но они раздавались не в самом Харькове, а возле Харькова, но было очень слышно и ночь была неспокойная. Мы слышали все эти взрывы, которые раздавались фактически повсюду. Значительно меньше, к счастью, обстрелов Харькова, но за июль месяц мы имели 13 мощных обстрелов, пострадало 30 человек. Воздушная тревога звучала 114 раз за июль месяц, но на самом деле настоящая угроза для Харькова составляла 70 раз. Это еще раз доказывает, что нужна система дифференцированных воздушных тревог, над которой мы сегодня работаем