Обстрел рф Малокатериновки на Запорожье: семь детей в больнице, 14-летний подросток в тяжелом состоянии

Из-за российского обстрела Малокатериновки на Запорожье семь детей находятся в больнице. В частности, 14-летний подросток в тяжелом состоянии. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Семь детей, которые были ранены в результате российского обстрела Малокатериновки, находятся в больнице. Трех пострадавших прооперировали. Состояние 17-летнего парня и 10-летней девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое с положительной динамикой. 14-летний подросток в тяжелом состоянии. Сегодня ему должны делать еще одну операцию - рассказал Федоров.

По его словам, еще четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести с контузией.

Дополнение

20 августа около 17:40 войска рф осуществили обстрел пригорода Запорожья.

В результате попадания вражеского снаряда в объект отдыха, расположенного вблизи детской площадки села Малокатериновка Запорожского района, погиб

14-летний парень. Ранены 18-летняя девушка и четверо детей.