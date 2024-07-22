На Николаевщине в результате атаки FPV-дроном повреждены здание и автомобиль в селе Солончаки. Жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
В результате вражеского обстрела на Николаевщине повреждено здание и автомобиль, но жертв среди гражданского населения не было зафиксировано. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области
21 июля в 16:59 в результате вражеской атаки FPV-дроном на территории села Солончаки Куцурубской громады было повреждено здание и автомобиль. К счастью, пострадавших нет.
Ракетный удар по Баштанскому району на Николаевщине: двое раненых, повреждены здания21 июля 2024, 05:57 • 32046 просмотров