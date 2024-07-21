В результате ракетного удара 20 июля по Баштанскому району Николаевской области, известно о двух раненых, повреждены здания. В очередной раз находились под обстрелами Куцурубская и Очаковская громада. Также в ночь на 21 июля удалось уничтожить один беспилотник типа «Shahed 131/136». Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Российские военные 20 июля в 20:30 нанесли ракетный удар по Баштанскому району.

«В результате чего произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия и сухой травы. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Взрывной волной повреждены частные дома. Ранены два человека», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ночь на 21 июля на Николаевщине был уничтожен один беспилотник типа «Shahed 131/136».

Также военные РФ дроном-камикадзе типа FPV в 17:27 ударили по Куцурубской громаде. 20 и 21 июля россияне обстреливали Очаковскую громаду из артиллерии, из-за этого случались возгорания сухой травы. Травмированных нет.

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