российские войска утром 27 июня нанесли удар баллистической ракетой по Николаевской области. Обломки сбитой ракеты упали на трассу, в результате чего ранения получил водитель грузовика, еще один человек пострадал из-за ДТП вызванного падением обломков ракеты. Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает УНН.

"Сегодня утром враг совершил удар баллистической ракетой по Николаевской области. В результате сбивания ракеты ее обломки упали на трассу", - говорится в сообщении.

По данным Сил обороны Юга, в результате падения обломков ранения получил водитель грузовика и поврежден его автомобиль. Также произошло ДТП, в котором пострадал другой водитель.

Дополнение

Средства ПВО в Николаевской области в ночь на 27 июня уничтожили шесть беспилотников и три крылатые ракеты, в то время как вражеская артиллерия за прошедшие сутки нанесла удары по двум общинам в регионе.