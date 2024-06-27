На Миколаївщині вночі знищили 6 "шахедів" і три ракети
Київ • УНН
Засоби ППО в Миколаївській області в ніч на 27 червня знищили шість безпілотників "Шахед" і три крилаті ракети, в той час як ворожа артилерія завдала ударів по населених пунктах в регіоні, не викликавши жертв.
Засоби ППО в Миколаївській області в ніч на 27 червня знищили шість безпілотників і три крилаті ракети, у той час як ворожа артилерія минулої доби завдала ударів по двох громадах у регіоні, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"У ніч на 27 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу "Shahed 131/136" та три крилаті ракети", - написав Кім у Telegram.
Також, з його слів, увечері 26 червня, о 18:45 та 19:23, під ворожими артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада. Також учора о 21:53 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих в обох випадках немає.
Повітряні Сили вночі збили 5 із 6 ракет та 23 дрони27.06.24, 07:49 • 22696 переглядiв