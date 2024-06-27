В Николаевской области ночью уничтожили 6 "шахедов" и три ракеты

Средства ПВО в Николаевской области в ночь на 27 июня уничтожили шесть беспилотников и три крылатые ракеты, в то время как вражеская артиллерия за прошедшие сутки нанесла удары по двум громадам в регионе, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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"В ночь на 27 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено шесть БпЛА типа "Shahed 131/136" и три крылатые ракеты", - написал Ким в Telegram.

Также, по его словам, вечером 26 июня, в 18: 45 и 19: 23, под вражескими артиллерийскими обстрелами была Куцурубская громада. Также вчера в 21: 53 артиллерийских обстрелов подверглась акватория Очаковской громады. Пострадавших в обоих случаях нет.

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